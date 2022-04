Brigitte RIVET

Dotée d'une double compétence informatique et médecine, je recherche un emploi dans l'informatique où mes connaissances en Information Médicale pourraient être un plus et me permettre d'être une interlocutrice privilégiée auprès d'une clientèle cible.



Mobilité géographique possible.



Mes compétences :

Oracle 10g / 11gR2

VBA (excel, access)

SQL et PL\SQL

Méthodologie MERISE

QlikView Server et QlikView Publisher

Information médicale MCO / SSR / HAD / PSY

Tarification à l'activité (T2A)

Actes (CCAM, CSARR), diagnostics (CIM-10)

Fonctions Groupage MCO / SSR

Fichiers ATIH anonymisés ou non...

SQL

Bases de données

QlikView

QlikView 8.5 / 10 / 11.2

Access 2000 / 2003 / 2010