Brigitte ROBINEAU-BENKORT

Titulaire de deux diplômes, un BTS en Secrétariat de Direction et un Diplôme d'Etat d'Infirmière, je souhaiterai joindre ces diverses compétences ainsi que mes expériences professionnelles et personnelles, afin de continuer à évoluer dans ma carrière. Je souhaiterai mettre mes savoirs au service d'une entreprise et d'une équipe dynamique et motivée dans laquelle je pourrai m'investir pleinement.



Mes compétences :

Frappe de courriers / contrats / comptes rend

Infirmière polyvalente

Urology

Dermatology

Orthopedics

Nursing