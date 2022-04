Madame, Monsieur,

Forte de plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la vente et plus particulièrement dans la papeterie & Aménagement de bureau., les différentes missions qui m'ont été confiées m'ont permis de développer de réelles capacités d'iinitiative et d organisation.

J'ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial , la gestion d'un portefeuille

client , dans l'organisation de de stratégies structurées de prospection.

De même, j'ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire les exigences de la clientèle dans le respect des objectifs. Ayant le goût du contact et d'un relatonnel aisé, j'ai pu développer un réseau relationnel de qualité que je serais heureuse de mettres à profit dans le cadre d'un poste de commercial de terrain dans au autre domaine.

Mes loisirs sont la cuisine, la lecture et le tennis.

Je reste à votre disposition pour un entretien à votre convenance;

Sincères salutations

Brigitte Rose



Mes compétences :

Vente