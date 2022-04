Brigitte ROUX

Forte d'une longue expérience dans le domaine de l'handicap et plus particulièrement la déficience associée à des troubles psychiques,j'ai

acquis aujourd'hui un savoir être et un savoir faire certain dans l'accompagnement de ces personnes

L'Intégation sociale,le respect de la dignité et de la liberté de ces adultes souffrants de handicap(s)sont pour moi des priorités

Je sais et j'apprécie beaucoup impulser une dynamique dans une équipe

Capable d'analyse je sais être force de proposition



Mes compétences :

Aime travailler en équipe

Ecoute

Empathie

Qualité

Qualité d'écoute

Travailler en équipe