Brigitte SAMSON

Mes domaines d'intervention:

Conduite de la définition et de la mise en œuvre d’un projet associatif, d’établissement ou de service

Gestion budgétaire, financière et comptable

Gestion et animation des ressources humaines

Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs



Jusqu'à présent toute ma carrière a été mise au service de la personne handicapée, du poste de conseillère ESF au poste de directeur en passant par un poste de chef de service. Aujourd'hui, mes compétences sont adaptables à tout autre secteur du médico-social.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Droit du travail convention 1966

Gestion du personnel

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Empathie

Organisation du travail

Adaptabilité

Automome

Rigueur

Respect de la personne