Je suis peintre sur plumes, je peins à l'huile et mes modèles sont surtout des animaux, je peins sur toute sorte de plumes d'oiseaux d'élevage : perroquets, oies, dindes etc....

Mes créations sont toutes des pièces uniques, je les

vend avec ou sans encadrement, et je réalise tous mes encadrements avec des papiers artisanaux.



Mes compétences :

