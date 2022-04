Brigitte SCHEFFLER

Mon parcours professionnel, riche d’enseignement, a su m’apporter polyvalence, autonomie et un rapide sens de l’adaptation. De plus, j’ai terminé récemment avec succès une formation, dispensée par Efficare Institute Paris 1er, pour me permettre désormais d’évoluer dans le domaine correspondant le plus à ma personnalité dynamique et à mon sens aigu du service client.



Je reste, bien entendu, à votre entière disposition pour tout complément d’information et dans cette attente,