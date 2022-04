Brigitte SCHWARTZMANN

Après avoir occupé, pendant 21 ans, le poste de responsable de filiale au sein de l'entreprise Thommen Line à Bâle (Suisse), titulaire du CAP vendeuse, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle mission dans le domaine de la vente.

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai été amené à développer l'activité d'une filiale en respectant la politique commerciale, gérer une équipe de 4 personnes, mettre en place les différentes stratégies de ventes.

Mon sens commercial et mes qualités professionnelles sont des atouts indéniables que j'aimerai aujourd'hui mettre à votre service.

Je serai heureuse de vous rencontrer pour mieux détailler vos besoins dans l'intérêt d'une fructueuse collaboration.



Compétences :

• organisation du magasin, mise en place de la marchandise, propreté des lieux

• gestion du personnel (4 personnes), planning de présence, motivation de vente

• vente et conseil clientèle

• caisse, rapport journalier

• présentation et valorisation des produits

• décoration vitrines et magasin

• inventaire, soldes

Diplômes :

• 1972 : CAP vendeuse

• 1969 : Certificat d’études primaires

Parcours professionnel :

• 1992 – 2011 : Responsable de magasin chez THOMMEN LINE, Bâle

• 1990 – 1991 : Adjointe au responsable de magasin chez THOMMEN LINE, Bâle

• 1990 : Vendeuse chez THOMMEN LINE, Bâle

• 1982 – 1990 : Mère au foyer

• 1978 – 1982 : Lectrice correctrice chez SIC Photocomposition à façon, Mulhouse

• 1972 – 1978 : Vendeuse chez Papeterie et fournitures de bureau ULRICH, Mulhouse

• 1969 – 1972 : Apprentie vendeuse chez Papeterie et fournitures de bureau ULRICH, Mulhouse

Langues :

• Allemand : parlé et écrit couramment

• Anglais : notions

Divers :

• Permis B

• Loisirs : Danse de salon, lecture, musique, activités culturelles

• Age : 57 ans, 3 enfants



Mes compétences :

Organisée

Sérieuse