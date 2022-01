Brigitte SECRET DE CLAVIER (GAVA)

Assistante de direction,

Assistante commerciale

Écrivain public et correctrice



30 ans d'expérience



Prestations proposées :



Saisie de documents

Courriers divers

Relecture et Mise en page

Relecture pages de sites web

Corrections tous documents

Devis/ saisies de factures

Tenue de fichiers

Aide au recrutement

Communication sur les réseaux sociaux



Soutien administratif aux particuliers et aux étudiants

Corrections de mémoires et thèses

Corrections de romans

Accompagnement VAE

Rédaction de lettres personnelles ou professionnelles

CV

Lettre de motivation

Candidature spontanée





Pour artisans, commerçants, associations, recruteurs, formateurs.TPE PME.



Vous êtes professionnel, vous ne souhaitez pas embaucher, faites le choix de travailler avec une secrétaire indépendante.



Contactez Secret de clavier

www.secretdeclavier.fr