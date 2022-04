Brigitte SIMON

Cabinet conseil en communication, management et formation.

- Stratégie de communication

- Production de contenus éditoriaux

- Relations presse

- Communication sensible et de crise

- Community management

- Formation professionnelle continue



Mes valeurs : écoute, pragmatisme, respect des engagements pris.

Mon site web :Array



Je suis également maîtresse de conférences associée à l'Université de Strasbourg depuis 12 ans.



Mes compétences :

Management des hommes

Formation professionnelle

Communication

Accompagnement du changement

Industrie

Amélioration continue

Team building