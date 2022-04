Brigitte SORLI

La gestion de start-ups à forte croissance m’a appris à anticiper et à prendre de la hauteur pour mieux appréhender le quotidien.



Passionnée par l’analyse financière, l’élaboration de budget et le contrôle de gestion, j’effectue également des missions de conseils bénévoles auprès d’associations caritatives (Passerelles & Compétences) qui mettent en place leurs structures administrative et financière.



Je viens d’achever un CDD (30/08/15) pour une jeune société de gestion où j’étais plus particulièrement en charge des contrôles eu égard aux fonds et mandats et de certains aspects de la conformité.



En 2011, j’ai mis en place une bonne partie de la structure administrative et financière d’une nouvelle société de gestion. L’arrivée de nouveaux actionnaires a, cependant, mis un terme à cette expérience exaltante.



Mon goût prononcé pour les chiffres et mes capacités rédactionnelles font que je suis à l’aise aussi bien dans les aspects financiers qu’administratifs.



D’un naturel enthousiaste, sagace et parlant couramment l’anglais, je cherche à m’investir dans un nouveau projet ayant trait à différentes missions.





Mes compétences :

Audit

Middle Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bloomberg Software