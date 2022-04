Brigitte SOTO

A l'ESIEA depuis 1997.

Aujourd'hui :

A l'Association des Anciens Élèves : Responsable de la gestion du Club ESEIA-IN'TECH INFO (animation, organisation de conférences, site web, administrateur des réseaux sociaux, gestion de la base de données des anciens élèves, édition de l'annuaire des anciens élèves, enquête Insertion des Jeunes Diplômés, suivi des carrières des diplômés...)

Au Conseil d'Administration

Gestion des Conseils d'Administration, bureaux, Assemblées Générales, déclaration préfecture,

Organisation des élections des Grands Électeurs,...



AVANT

6 ans dans l'audiovisuel (production de téléfilms), service administratif et financier



ENCORE AVANT

quelques années dans l'immobilier :

deux ans dans une SCPI et 6 ans dans un service loyers et contentieux.