Brigitte SOULARD

Mes mains sont là pour soulager les maux du corps et de l'âme. Je déplace mes mains à une distance de quelques centimètres du corps de la personne. Le client n'a pas besoin de me dire où il a mal, mes mains réagissent automatiquement aux endroits "douloureux". J'ai hérité ce don de ma grand-mère paternelle. Et je suis seulement un "canal" par lequel passe l'énergie qui me vient d'En-Haut". Il faut savoir rester humble lorsque l'on reçoit un tel héritage.



Mes compétences :

Secrétariat

Entreprise individuelle en Soins esthétiques

Relooking & conseil

Réflexologie plantaire