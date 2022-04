Brigitte STORR

Après plus de 20 ans d'expérience dans les Etudes et le Conseil Marketing au sein de de différentes structures (Stés d'ingénierie pour la Banque Mondiale, Sofres, Research International,...),...



...j'ai créée en 2000, EPISODE, une société à taille humaine spécialisée dans les ETUDES MARKETING QUANTITATIVES (90% CA) et QUALITATIVES (10% CA) dans divers domaines (cosmétiques, transports, tourisme, grande consommation, multimédia,...)



Depuis 2007, nous proposons également des services de TRAITEMENT DE BASES DE DONNEES ainsi que le TRAITEMENT D'ENQUÊTES EN SOUS-TRAITANCE pour des cabinets d'études et des sociétés de terrain (du traitement seul à la rédaction de la synthèse).



Episode construit des relations durables avec ses clients car elle fonctionne en étroite collaboration avec eux dans un esprit de partenariat.



Elle offre à ses clients la souplesse, la réactivité, et la proximité d'une petite structure, les moyens des grands instituts.



Elle propose à ses clients :

- une diversité de compétences

- des approches spécifiques adaptées à chaque problématique posée en utilisant des techniques d'études quantitatives et qualitatives sur le plan national et international

- des réponses claires, des analyses et des recommandations opérationnelles





- - ETUDES QUANTITATIVES - -



- Enquêtes par sondage / sur Fichiers de nom fournis par le clients



- Face à face, téléphone, rue, on line,...



- Etudes Ad Hoc, Mise en place et gestion de baromètres et Panel



- Etudes produit (Test sensoriel, Test de concept, de produit, de packaging, de nom, de prix, de communication, blind use test, concept use test)



- Etudes entreprise / marque (Image et positionnement, Notoriété, communication)



- Etudes clientèle (Usages et Attitudes, segmentation, Typologie, Motivations et freins, Satisfaction)



- Visites Mystère



- Analyse statitisques et économétriques (Prévisions, Analyse multivariée (AFC, ACP, ACM, Typologie,...),





- - TECHNIQUES D'ETUDES QUALITATIVES - -



- Entretiens individuels,



- Réunions de groupes,...



- - CIBLE - -

- Grand Public,

- Professionnels





- - MOYENS MIS EN OEUVRE - -



- Au niveau HUMAIN, Episode s'appuie sur :

.Un réseau Partenaire national et international d'enquêteurs professionnels (2000 enquêteurs sur le territoire français)

.Une équipe de consultants marketing et de statisticiens spécialisés



- Sur le plan MATERIEL, Episode s'est dotée d'outils informatiques très performants permettant la gestion d'importants volumes d'enquêtes, la rapidité du traitement de l'information, et les analyses statistiques les plus complexes.



CONTACT : 04 91 43 37 61 / 06 11 57 43 92



