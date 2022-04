Mon cursus professionnel a évolué de la médecine allopathique vers la médecine douce dit alternative humaine et animalière, me permettant ainsi de vous proposer une approche globale et spécifique pour vous aider à rétablir et maintenir l'équilibre, l'harmonie des fonctions vitales de votre corps et de votre esprit, idem pour vos animaux de compagnies