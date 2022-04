Brigitte THOUVENIN

Directeur chez Galitt.

Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance, Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets, en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise, audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test, assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation (VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).



Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise dans les technologies innovantes.





Mes compétences :

Développement commercial

paiement mobile

Management

moyens de paiement

Conseil

marketing

Communication

Ressources humaines

SEPA