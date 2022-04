Brigitte TIGNY

En 1999, je commence des stages en Danse Créative, je renoue avec un rêve de ma petite enfance : danser! Un monde nouveau s'ouvre à moi, je touche enfin un de mes domaines de compétences.

Simultanément, je découvre le massage. Trés vite, je participe à un stage d'initiation et c'est la révélation! Je découvre la magie du touché!



Les années de pratique et de formation sous la forme de cours du soir et de stages s'enchaînent (Massage harmonisant, Danse Créative, Analyse du Mouvement, Danse Sensible, Butô)

Lors de mon premier solo en Danse Créative, je vis un échange très intense avec le public, je ressens une puissante confirmation.



Enfin,je teste le massage assis et je décide aussitôt de suivre la formation.Cette méthode ancestrale est terriblement d'actualité dans notre société en stress quasi permanent.

Etonnament puissante, efficace et accessible, elle me permet de réunir deux domaines de compétence et de prédilection : le toucher et la danse, tout est là!

Je suis comme un "poisson dans l'eau" lorsque je réalise des démonstrations dans des espaces publics.