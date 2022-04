BRIGITTE TOURNOIS,50 ans.

D.E EN 1983.

Parcours professionnel atypique enrichi par des expériences hors contexte para médical.

Début classique en fonction hospitalière publique

mais avec le choix de postes en services d'urgences(SAMU/REA)

1990 changement de cap création d'une boutique d'habillement , avec commande des lignes de collection et vente à la clientèle.

1994 Secrétariat médical avec gestion des dossiers patients sur système informatique et organisation du planning de 3 médecins généralistes.

2002 Interessée par la prévention prise d'un poste dans la fonction territoriale avec concours dans un autre département pour assurer ma titularisation.

2002/2005:mission santé publique Sida IST Tuberculose

création d'un réseau de partenaires et développement de la prévention en milieu scolaire.

2005/2010:mission d'aide en faveurs des PA/PH

Evaluation APA ,PCH,avec participation aux réunions techniques d'attribution des aides.

Agrément,formation, suivi et contrôle du dispositif accueil familial social du 57.



Mes compétences :

Accueil

Chirurgie

Médical

Prévention

Secretariat

Secrétariat médical