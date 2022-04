Le cabinet dirigé par Brigitte TRAMBLAY, existe depuis 1988.





= > Notre cabinet dispose également d'un département HYPNOSE MÉDICALE. Son efficacité n'est plus à démontrer: un grand nombre d'hôpitaux l'utilise aujourd'hui ainsi que les entreprises dans le cadre de la Gestion du stress par exemple.



Brigitte Tramblay, sa responsable, est spécialisée dans les THÉRAPIES BRÈVES.

Membre de l'IFH (Institut Français d'Hypnose: http://www.hypnose.fr/ ).

Elle pratique l'hypnothérapie dans un cadre privé. Elle reçoit en thérapie individuelle et en groupe, des adultes et des adolescents.



https://www.facebook.com/brigitte.tramblay.9

http://btj-consultants-hypnotherapie.blogspot.fr





ARRÊT DÉFINITIF DU TABAC :http://www.btj-consultants-arret-du-tabac.blogspot.com



* Prises en charge individuelles

* Nous organisons également des séminaires d'Aide à l'Arrêt du Tabac , en entreprise .



POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D ARRÊTER DE FUMER ET LA RECHUTE SI FRÉQUENTE ?



. Arrêter seul, sans aucune aide :2% de réussite



. Arrêter avec les patches : 17% de réussite



. Arrêter avec le Champix : 22% de réussite



. Avec la Méthode 3D : plus de 80% de réussite





Le Ministère de la Santé a identifié 3 facteurs de dépendance au tabac :



1- La DEPENDANCE COMPORTEMENTALE qui dépend de la pression sociale, des circonstances, ….

2- La DÉPENDANCE PSYCHOLOGIQUE : la cigarette vécue comme plaisir, anti-stress, voire stimulant intellectuel.

3- La DÉPENDANCE PHYSIQUE : due à la présence de nicotine dans le tabac, qui se traduit par une sensation de manque.



La majorité des aides classiques ne traitent que le sevrage à la nicotine à savoir la dépendance physique.



Une méthode d’arrêt efficace est une méthode qui GERE LES 3 SORTES DE DEPENDANCE .



La méthode 3D tire son efficacité de :

- La THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) qui permet de se défaire des mauvaises habitudes de fumeur (gestuel,…)

- l'HYPNOSE MÉDICALE et l’apprentissage de l’AUTOHYPNOSE qui donnent à celui qui en bénéficie une grande capacité d’action sur lui-même (contrôle du stress, ….)

- l’ ACCOMPAGNEMENT SUR PLUSIEURS SEMAINES , avant, pendant et après l’arrêt du tabac.





Programme de la méthode 3D :



Là où des thérapies classiques sont longues, parfois même très longues, l'Hypnose Médicale pratiquée par une Psychologue Diplômée , permet dans le cadre d'une Thérapie Brève , de résoudre ce problème .

Seul précaution : l'Hypnose est un outil et ne doit être utilisé que par un Psychiatre ou un Psychologue ! Apprentissage de l'auto hypnose.



- 6 séances délivrées en entreprise sur 4 semaines par une consultante psychologue , spécialisée en hypnothérapie.



1ère séance: Sensibilisation et Prescription des tâches . Hypnose

2ème et 3ème :Séances Préparation à l’Arrêt du Tabac et Prescription de tâches. Hypnose

4ème séance: Arrêt définitif du tabac au cours de la séance.

5ème séance: Suivi - Apprentissage de l’autohypnose qui neutralisera les effets secondaires.

6ème séance: Consolidation.



01 48 83 83 54 -

brigitte.tramblay@btj-consultants.com.



http://www.btj-consultants-arret-du-tabac.blogspot.com

https://www.facebook.com/brigitte.tramblay.9



QUELQUES TÉMOIGNAGES:



« J'ai eu mille raison d'en fumer une ces derniers temps .

Mais aucune de ces mille raisons n'a ébranlé mon choix.

Toujours ex fumeuse. ça fait + de 15 jours désormais

bises à tous »

T.R. ( 33 ans - de 10/15 à 20/25 cigarettes roulées - fumeuse depuis 18 ans)

************************************

Bonjour

Trees bonne année à vous !! j'ai bien été fière de moi aujourd’hui! 3 mois que j'ai arrêté 240 euros d'économisés, une vrai petite fortune!

MERCI BRIGITTE

Et les rhumes commencent à s'estomper, et la forme un petit peu mieux... j'ai été bien malade en fait après l'arrêt..il parait que c'est normal? l'avez-vous remarqué chez d'autres patients? Rhumes à répétition je n'ai pas craqué ;

J’ai eu une énorme envie, je l'avoue dans un contexte bien précis (une engueulade



Mes compétences :

Bilan de compétences

Gestion du stress

Droit Individuel à la Formation

Développement personnel

Coaching

Reclassement

Conduite de réunion