Brigitte TRANCHANT

Après une longue expérience en entreprise, j'ai choisi de m'orienter vers l'évolution de la conscience humaine.



Il est essentiel, dans notre monde actuel souvent tourmenté, d'être entendu dans ce que nous sommes en profondeur. Un travail en THERAPIE PSYCHO-CORPORELLE permet, en plus d'une écoute bienveillante des mots qui ont besoin d'être mis sur les difficultés rencontrées, de reprogrammer nos mémoires corporelles. Le corps est le meilleur outil pour installer en nous la transformation effectuée au fil du travail thérapeutique.



Je pratique également la LECTURE AKASHIQUE qui permet, d'une part, de mettre en lumière des schémas bloquants qui empêchent d'avancer dans certains domaines de notre vie et, d'autre part, de révéler de belles ressources pour modifier ces schémas obsolètes et guider notre nouveau chemin.



La thérapie corporelle et les Annales Akashiques peuvent être complémentaires.