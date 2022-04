Brigitte TRAVERS

Après une excellente expérience dans le Nord, je suis récemment arrivée sur Toulouse et souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise dans laquelle je puisse continuer à m'épanouir professionnellement. L'écoute, la confiance réciproque, la communication et le travail d'équipe me semblent primordiaux à la réalisation des objectifs qui me seront confiés.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Citrix Winframe

Business Objects

Négociation conventionnelle

Mise en place portail Web

Management

Gestion de la relation client

Gestion des litiges