Brigitte TRUCHET

Titulaire d'un DEST d'Informatique d'Entreprise, j'ai travaillé pendant une dizaine d'année en analyse/programmation Cobol et C au sein d'entreprises de services informatiques. Par la suite, jusqu'en fin 2015, j'ai pris une orientation plus spécialisée dans l'utilisation de logiciels d'implémentation de circuits intégrés en CMOS28 nm dans un flow de design RTL to GDS.

Je recherche actuellement tout type de contrat dans mes domaines de compétence mais peut également être intéressée par une expérience dans un domaine complètement différent en région grenobloise.



Mes compétences :

UNIX/LINUX

Relational Database

Cadence Software

Synopsys Software

C Programming Language

versioning management

backend design

Unix configuration management

Unicad Design

Integrated Circuit

C

COBOL