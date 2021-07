Brigitte TRUJILLO

Professeur agrégée d'Arts Plastiques, Certifiée

Enseignement : élèves de 11 à 18 ans (collège & lycée professionnel)



Tuteur de lauréats de concours (Capes)



Jury d 'examen (Baccalauréat général, Baccalauréat professionnel)



Chargée de missions au service éducatif du musée Unterlinden à Colmar de 1999 à 2016



1 Conseil à l'élaboration d'un programme d'activités et à la conception de documents pédagogiques destinés au milieu scolaire.



2 Information du milieu scolaire sur les activités pédagogiques proposées par l'institution culturelle et impulsion d'activités en relation avec l'institution culturelle.



3 Participation à la formation initiale et continue des enseignants à l'utilisation des ressources de l'institution culturelle.