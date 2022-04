Brigitte VACOSSIN

Mes 35 ans d'expérience dans la distribution pour le même employeurs dans 2 enseignes, m'ont fait progresser d'un poste d'apprentie vendeuse vers un poste de chef de rayon, qui m'a permis de me perfectionner dans la gestion commerciale, la capacité à atteindre les objectifs et la formation du personnel.



Relationnel commercial: accueil, conseil, vente, fidélisation, merchandising du rayon et relation client et fournisseur.



Gestion administrative: formation, gestion et encadrement du personnel, négociation des prix et quantités avec les fournisseurs, gestion des stocks, suivi du CA et des marges, détermination des prix de ventes et respect des règles d'hygiène et de propreté



Suite à la suppression de mon poste j'ai décidé de faire valider mes acquis d'expérience et j'ai obtenu un BTS management des unités commerciales, ce qui me permet à ce jour de faire valoir mes compétences.



Actuellement en recherche active, je recherche un poste de conseiller clientèle.



Mes compétences :

Bts muc

Chef de rayon

Contact client

Distribution

Espagnol

Grande distribution

Négociations