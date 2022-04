Brigitte VANOUCHE

J'adore lire, mais plus encore, écrire et notamment des scénarios.

Je souhaiterais vivement créer ma propre société de production sur Bordeaux et adapter un de mes scénarios qui, en 2000, a retenu l'attention d'une actrice qui l'a présenté à plusieurs chaînes sans succès.

Je ne désespère pas y arriver un jour, même si je sais par expérience que c'est un travail de longue haleine qui nécessite des moyens humains et financiers et surtout, de très bonnes relations; ce qui n'est pas mon cas.

Ceci étant, je compte exploiter la piste internet qui modifie pas mal la donne et permet à des débutants de tenter leur chance.