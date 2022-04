Brigitte VASTEL

Son parcours

Ce sont les hasards de la vie et des rencontres qui l’entraînent vers le monde du spectacle. En 1989 pour améliorer son jonglage amateur, elle fait la connaissance de Michel Rousseau qui vient de fonder la compagnie CIRCOMANIA à Grenoble. Elle se prend de passion pour cette discipline, et en 1990 elle devient, à Gap (Hautes-Alpes), co-fondatrice de la compagnie « Tremplin », parrainée par l’école de cirque CIRCOMANIA, auprès de laquelle elle se forme, et devient durant deux années une partenaire artistique à part entière.

En 1990 elle crée son premier spectacle « La mission de Tic et Tac » conte burlesque mariant jonglage, équilibre, et acrobatie. Le succès de ce spectacle, et surtout le plaisir qu’elle éprouve au contact du public sur scène et lors des multiples interventions qu’elle fait dans la rue, lors de festivités diverses, et festivals en tout genre, la conforte dans la discision qu’elle a prise d’en faire passionnément son métier.

En 1992 de retour en Charente dont elle est originaire, elle se lance dans la création de spectacles solo. Progressivement le personnage du clown, la poésie et la chanson prendront le pas sur le jonglage et l’acrobatie.



Création spectacles...

2005 « AU THEATRE ON VIT PLEIN D’VIES C’EST MOI QUI VOUS L’DIS !!! » -spectacle tout public à partir de 8 ans. Regards de « Tatan-Madeleine » sur le monde du théâtre. 2006, création d’une version en théâtre de rue. 2003 « JE SUIS COMME JE SUIS » -Ballade poétique - Mise en scène, Catherine COLLETTE

2000 « COMPTINES ZE POESIES » - Spectacle de poésie à partir de 2 ans 2006 – version rue

Naissance de « TATAN-MADELEINE » Personnage clownesque pour improvisations libres, basées sur un comique de situation.

1999 « LA BOITE A PUNAISES » - Spectacle cabaret – Tout public. Fresque musicale, ponctuée de poésies et d’anecdotes, chansons de Fréhel, Gréco, Montand, Fernandel, Mouloudji... accompagnées à l’accordéon par Jean VASTEL. Répertoire de chansons et de poésies renouvelé au gré de l’ inspiration des artistes.

En 2006 une nouvelle version, intitulée « LA BOITE A PUNAISES DE TATAN-MADELEINE » est mise en scène, donnant plus de place à la comédie.

2012 "COMPTINES ZE POESIES" Création d'une version musicale



Expérience Professionnelle pour la télévision.

2012 Petit rôle dans "Section de recherche" et dans "Le sang des vignes"

2008 Petit rôle pour la série télévisée « S.O.S 18 » (juillet 2008)

2007 Silhouette parlante pour la série télévisée « Hôpital »

2005 Petit rôle pour la série télévisée « S.O.S 18 » (juillet 2005)



Formation Professionnelle

Cursus Formation de Formateurs avec le Centre National des Arts du Cirque à Châlon en Champagne de 1994 à 96. Cursus complet avec Le Bataclown, association Toulousaine pour la formation en « Clown-Théatre » et « Clownanalyse » A la découverte de son propre clown / niveau 1 (93) / niveau 2 (94) / niveau 2 (96) / niveau 3 (97) / Clown acteur social (98) / Clown 3 et mythes (99) / Clown 4 et création (2000) / Clown 4 et Théâtre (2003) / « l’être chantant » 2004 / Identité artistique ou comment s’engager dans son art (2006) / l’acteur face aux contraintes du jeu pour des séries télévisées (février 2007). Stage : Formation Professionnelle « Clown » avec les « Matapeste » et le « Teatre Licedei » (09/2010). 2012 stage "La langue et l'objet" au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) animé par Pepito Matéo et Olivier Letelier.