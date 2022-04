GÉRANTE MAGASIN LE MONDE DU MACARON DEPUIS AVRIL 2014.

MA BOUTIQUE EST SITUÉE DANS LA GALERIE COMMERÇANTE DE CORA A LEMPDES 63370.

VOUS Y TROUVEREZ DES MACARONS FABRIQUES ARTISANALEMENT, DES CHOCOLAT, CARAMELS, NOUGAT, PLEINS D'AUTRES DOUCEURS ET NOTRE SALON DE THÉ POUR Y PASSER UN MOMENT DE DÉTENTE.

CADEAUX D'ENTREPRISE

PIÈCES MONTÉE ET PYRAMIDES EN MACARONS POUR MARIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE, RÉCEPTION ETC...