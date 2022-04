Brigitte VINCENT-BIZET

Plus de 25 ans de pratique en tant que Responsable gestion comptable- finance - paies- RH et administrative en PME/PMI intégrées ou pas à des groupes, après avoir commencé ma carrière par choix dans un cabinet comptable pour consolider et asseoir ma formation initiale.



De formation BTS Comptabilité-Gestion d’entreprise-Paies mon savoir s’est enrichi par : une curiosité intellectuelle, par des formations continues régulières et des actions sur le terrain à travers divers projets et missions et ceci afin de mieux répondre aux exigences de l’entreprise et de ses partenaires. Actuellement je suis à la recherche d’un emploi correspondant aux compétences développées dans les sociétés où j'ai exercé.



Mes expériences dans des entreprises de secteurs d’activités différentes m’ont permis, outre mon métier de Responsable Comptable-Paies, de coordonner les activités administratives, ressources humaines, contrôle de gestion, commerciales, techniques et informatique, d’accéder et de connaître aujourd’hui fonctionnellement différents métiers présents au sein d’une entreprise : Achats, Ventes, Stocks, Logistique pour les approvisionnements et les expéditions, Secrétariat de Direction, la gestion de la Sécurité et de l’Environnement.



Ma soif de connaissance, ma sensibilité pour les défis ont développé mon aptitude à l’esprit d’équipe, à une réelle autonomie, à la ténacité, nécessaires à la conduite simultanée de plusieurs dossiers dans le respect des législations, délais, procédures, normes, sécurité et environnement.



J’ai ainsi appris à gérer l’équilibre souvent délicat entre les impératifs des services, des ateliers, des productions et la réponse aux besoins des clients, des administrations et des directions.



Persuadée que la rigueur associée à l’engagement et à un goût naturel pour les rapports humains multipliés par le collectif sont l’équation incontournable de la réussite, j’apprécie les postes qui imposent une sérieuse implication et demandent des compétences organisationnelles, managériales, des responsabilités déontologiques et relations de confiance (loyauté, éthique, confidentialité et discrétion assurées).



Je suis convaincue que le management et la bonne humeur dans la conduite de la performance font que chacun s’enrichit du contact des autres et que cela représente les principales clés de la réussite pour un établissement dans un monde instable. L’adaptation perpétuelle à des situations inconnues, également source d’apprentissage permanent, est nécessaire dans ces périodes difficiles.

Enthousiaste, dynamique, avec une véritable polyvalence et adaptabilité, je recherche un poste qui me permette d’intégrer durablement une entreprise.



Passionnée par le monde du travail, à l’affût de l’évolution de la législation et des techniques mon objectif, au delà des tâches traditionnelles, est d’accompagner l’entreprise et sa direction dans son développement, les changements et défis à venir.



Sachant allier au quotidien Professionnalisme, Rigueur, Réactivité, Fiabilité, je suis certaine que mon parcours aux contacts des opérationnels et décideurs est un véritable atout pour votre société.



Mes compétences :

Administration

administration management

Audit

Contrôle de gestion

Contrôle de Gestion et Audit

Finance

Management

Paies

Ressources humaines