Brigitte VIVIER LAŸS

Thérapeute Psycho-corporel. Praticienne en Relation d 'Aide par le Toucher..

Formée à Ecole du Toucher Psycho Corporel (ETPC).

Membre de la F.F.2.S





Ma plus grande chance professionnelle est d'avoir toujours été tournée vers ce que j'aime : la vie, les gens, le monde en mouvement, la bienveillance et une éthique de vie, en somme, de mettre en oeuvre les moyens pour vivre mes rêves.

EFAP Lyon promotion1988 ... Plusieurs années au service d'entrepreneurs, dans divers secteurs, sport, cosmétiques, formation. Cadre, en charge de la promotion de l'image et des relations extérieures d'entreprises, auprès des clients, fournisseurs, médias, institutions .

Chargée de mission au cabinet des adjoints de la ville de Lyon, à la délégation Handicap, Egalité Femme / Homme, Temps de la ville est le dernier poste de salarié que j 'ai occupé. D'une envie de réalisation personnelle profonde c'est réalisé une reconversion professionnelle.



Une réalisation de mes voeux humanistes d aide à la personne .



Dans la continuité de ma vocation de communicante, c 'est par la" Relation d aide par le toucher" que je suis devenue thérapeute psycho-corporel.

- Quatre années de formation dans les techniques de la Relation d 'Aide par le Toucher: "Thérapie brève a médiation corporelle pour retrouver une dynamique de vie".

- J'aide les personnes a dépasser leurs difficultés de vie tout en leur apportant un mieux être corporel : Un accord de corps et d 'esprit.

- J 'exerce en mon cabinet de thérapeute psycho-corporelle et praticienne bien-être à Vichy - ville de Bien-être par excellence .

- En dehors de mon cabinet, j 'interviens dans les entreprises, associations, sous forme d 'atelier bien être, mieux vivre au travail.









