Brigitte VUMBI-BORNE

Mère au foyer par choix depuis 1999 pour m'occuper de mes enfants et concrétiser mes aspirations, j'ai pu enfin depuis 2009 le faire.

J'ai donc installé mon atelier de création d'accessoires au fond du jardin, j'ai créer une association de créateurs artistiques "Tous Des Créateurs" et je me suis déclarée comme auto entrpreneuse sous la marque "GRI-GRI DE MAISON".

J'organise des manifestations pour promouvoir les créateurs de l'association, je cogère le blog de TDC :

tousdescreateurs66.over-blog.com et je m'occupe de mon propre blog : grigridemaison.over-blog.net.

J'anime des ateliersde créations de sacs et de customisation de vêtements avec principalment des ado et ce en synergie avec le Sydetom, organisme chargé du traitement et de la revalorisation des déchets, ce qui me permet de parler d'un des aspects de mes créations qui est le recyclage.

Depuis le 1er Février 2013 je suis associée dans la gestion d'une boutique de créateurs .



Mes compétences :

Animation

Animation d'atelier

Bijouterie

Bijouterie fantaisie

Couture

Entrepreneuse

GRI

SACS