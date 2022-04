Brigitte WALLAERT TAQUET

Depuis plus de 10 ans, je me suis spécialisée dans l'installation, le paramétrage et la diffusion d'outils numériques en environnement Java/J2ee pour une communauté de plus de 22000 usagers.

Notamment, j'ai installé un portail d'établissement destiné à offrir différents services numériques tels que le stockage et partage de fichiers, un outil de helpdesk, différents accès aux informations personnelles des usagers. Depuis plus de 4 ans, je travaille sur la gestion électronique de documents et la gestion des groupes et rôles.

J'ai une grande expérience du contact utilisateur.

Je suis patiente, organisée et rigoureuse.

Je possède une grande facilité de rédaction. J'ai toujours adoré la lecture qui m'enrichit énormément.



Mes compétences :

Grouper

GED

Nuxeo

Gestion de groupe

Portail