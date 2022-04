Brigitte ZUBER-DUBOURDIEU

Assistante Pré-AO bilingue Français-Anglais confirmée, j'ai suivi en 2005 une formation complète sur les techniques d'infographie.



Je travaille depuis 6 ans dans un centre de formation pour lequel je réalise principalement des présentations sous PowerPoint pouvant inclure des graphiques, des photos, du son, de la vidéo... ainsi que des documents Word ou Excel.



En plus du Pack Office, je maîtrise aussi la trilogie Adobe (InDesign, Photoshop et Illustrator).



20 ans d'expérience m'ont sensibilisée à l'importance de l'identité institutionnelle des entreprises. Je réalise logos, invitations, plaquettes, présentations Powerpoint, modèles bureautiques, etc.



Ma connaissance de la chaîne graphique me permets de suivre les projets de leur conception à leur réalisation.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Communication

Adobe Illustrator

PAO

Graphisme

Pédagogie

Maquettage

Adobe InDesign CS5

Adobe Dreamweaver

Formation