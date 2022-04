Brihiez ERIC

Bonjour je suis eric brihiez conducteur d'engins j'ai les casses pour conduire les engins qui suis

CASES 1/2/3/4/6/8/9/10

CASES nacel elevatrice de persomme

CASES chariot elevateur /manuscopique

formation FIP (escorte de convoie)

vehicule equiper pour escorte de convoie

travaux effectuer comme conducteur d'engins

conduide de tomberau

pelle divers pneu et chemille ( assemisement terrasement talutage chargement tombereau camions curage demolition

bull D65 kom D6 cat

concasseur mobil extec et scalpeur extec et crible extec





Mes compétences :

Hydraulique

BTP