Brinda MÉDIUM CLAIRVOYANTE

Nouveauté forum en ligne brinda. Je suis brinda médium guidance clairvoyante et cartomancienne. Lors de mes consultations, je mets mon don de clairvoyance extrasensoriel pour vous. J'ai ce don depuis l'enfance. Ce don je l'ai exploité avec divers formations en parapsychologie. Maintenant je suis là pour vous. Vous qui êtes dans un carrefour, où vous ne savez plus quelle direction prendre ? Alors venez me rejoindre pour une consultation sur votre avenir proche. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mais je suis là pour vous guider vers le meilleur chemin qui sera le votre. Sachez que vous êtes seul(e) maître de votre situation. Vous voulez rebondir ? Avoir une ou des réponses sur vos doutes ? Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers de la voyance. Je vous guiderai sur vos périodes bénéfiques ou non. Comment avoir la meilleure attitude selon votre situation. Vous aurez les clefs pour ouvrir les bonnes portes qui se trouvent à l'intérieur de vous. J'ai la capacité de vous dévoiler avec tact les choses. Quelles soient bonnes ou mauvaises. Ne perdez plus de temps. Venez me rencontrer. Concernant le t'chat voyance public, cela doit rester un lieu convivial mais il y est interdit de faire une consultation de voyance. Toute voyance privée reste confidentielle. Je ne réponds pas aux questions de santé (grossesse, décès). Je m'engage à ne pas effectuer de travaux occultes (désenvoûtement, sorcellerie, magie noire).

Ses spécialités: Médium Voyante Cartomancienne Tarologue

Nouveauté forum brinda. Support du jour: L'oracle de triade, jeu de la main, l'oracle tzigane, l'oracle de l'infini et cartomancie, tarot de Marseille. ainsi que le pendule, et mes techniques de guidance pour vous transmettre le ou les messages de votre destin. (a savoir que je possède 22 jeux d'art divinatoires en fonction de votre situation)