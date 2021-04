Brio Guiseppe AINAGUISEPPE (EMMANUEL MAMIE NY AINA)

Jai passé les deux dernières années à donner aux particuliers et aux professionnels les moyens d'exploiter au mieux les solutions sur WordPress dans le cadre de leurs activités.

Jai acquis la capacité de traduire les besoins du client en projet concret. De plus lexcellence en matière de webmaster ma permis de me concentrer sur le point le plus important des clients.

Je souhaite désormais étendre mon expérience en travaillant avec vous. N'hésitez pas à me contacter ou visitez mon portfolio https://www.brioguiseppe.yj.fr/