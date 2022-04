Brionnaud STÉPHANIE

Après une première expérience au sein de la BNP PARIBAS en 2002, j'ai repris mes études en licence Banque/assurance auprès du CCSO, banque bordelaise,ou je suis restée 3 ans en tant que conseillère de clientèle praticuliers/professionnels. Pour des raisons familiales, j'ai réintégré ma région natale ou j'ai occupé un poste de gestionnaire de clientèle professionnelles auprès de la Caisse d'Epargne. Ce poste fut pour moi une révélation quand à mes aspirations de carrières : être indépendante, être au service des professionnels et des entreprises, transmettre mes connaissances et mon savoir faire à une équipe de commerciaux, suivre la production et la rentabilité du travail fourni, atteindre les objectifs fixés et enfin respecter la politique d'entreprise.



