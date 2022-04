Brisset AURÉLIEN

Titulaire d'un licence HSE, j'assure à la fois des missions de formations, de superviseur HSE et de conseiller IPRP.

Je connais la réglementation HSE et je suis capable de l'adapter aux différentes situations à risques. L'objectif est de concilier la prévention et la production de l'entreprise.



Mes compétences :

HSE

Animation de formations

Réglementation sécurité

Prévention des risques

Évaluation des risques professionnels

Conseil HSE

Sécurité au travail

Préventeur