De nature en quête de connaissances et passionné , je suis très réactif et dynamique dans ma manière de travailler . Très organisé dans le travail, les côtés humains et sociaux font aussi partie intégrante de ma façon d'être. Je m'adapte aisément avec mes interlocuteurs tout en menant à bien les tâches et projets qui me sont confiés .