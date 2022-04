Britany LEFEBVRE

Rédactrice aux multi-casquettes, mes idées sont aussi variées que mon parcours. Passionnée d’écriture, je mets ma plume au service de vos projets afin de réaliser des textes sur mesure et parfaitement adaptés à vos besoins, vos envie et votre image.



Articles, interviews, chroniques web et print. Création de contenus et optimisation du référencement naturel de votre site, blog ou webzine. Messages publicitaires, fiches et descriptifs produits.

Relecture, correction et reformulation.



Rédaction en français et/ou anglais.



Domaines de prédilection : Voyages/tourisme, sciences humaines, communication/marketing, santé/bien-être, culture/arts, sports/loisirs.



Mes compétences :

WordPress

Community management

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign