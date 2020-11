Britney Karell NGONGANG NGUEFANG

Je suis actuellement une étudiante en troisième année de la formation ingénierie généraliste par apprentissage à l'Institut UCAC-ICAM.

J'ai effectué un premier stage, stage opérateur, à SOCAVER sur le thème de la gestion de la maintenance préventive. Ensuite,j'ai effectué un second stage, un projet technicien, à CHOCOCAM sur le thème <<Dimensionnement de groupes d'eau froide et d'eau chaude pour une tempéreuse automatique>>.

Je suis à la recherche d'un stage académique qui se déroulera du 04 janvier 2021 au 26 février 2021. Ce stage s'inscrit dans la continuité de ma formation et me permettra de mettre en pratique mon savoir-faire et de me fortifier sur le plan pratique.

Je suis une étudiante posée, dynamique, motivée, ayant l'esprit d'équipe et ayant le sens du travail bien fait.

J'ai des compétences en maintenance industrielle et en génie industriel ( maîtrise des outils de fiabilité, des outils tels que le diagramme ISHIKAWA, le diagramme PERT, PARETO) , en mécanique (usinage des pièces métalliques), en automatisme (programmation de grafcets sur le logiciel PL7Pro), en électricité (câblage de schémas électriques sur platines).

Je reste ouverte à toutes sollicitations dans le cadre de ma demande de stage.