Britt PERRON

« Proactivité, Engagement et Persévérance ! « Voilà, comment je développe avec passion mon portefeuille en Europe.



Plus de 13 ans d'expérience dans le développement des affaires internationales dans l'industrie agro alimentaire (Pain surgelé, Viennoiserie, Pâtisserie & Chocolat). 15 ans d'expérience dans le développement d'affaires B2B en France (Recrutement, Management & Formation Commerciale & High Tech).



Mon objectif, réaliser des projets ambitieux, satisfaire et de booster la performance de mes clients (Industrie, Distributeur, Chaine de Café, HoReCa, GMS) grâce a une bonne analyse de leur besoin. Etablir une relation professionnelle de qualité basée sur le long terme est une grande satisfaction pour moi.



Une grande capacité d’adaptation et orienté résultat, mon expertise et mon expérience permet de répondre aux exigence d’une entreprise à la quête permanant de rentabilité.



Mes compétences :

Conseil RH

BtoB

Recrutement

Import/Export

International business development

Commerciale btob

Organisation d'évènements

Développement commercial