Britta REICHERT

Ayant fait des études en tant qu'architecte paysagiste et avoir travaillé en Allemagne pendant 7 ans, je voudrais offrir mon savoir-faire en France.



Pendant mon activité en tant qu'auto-entrepreneur dans le secteur d'entretien des jardins et parcs, j'ai appris à gérer un projet B to C du début jusqu'à la fin.



Sur mon dernier poste en France, en tant que chef d'équipe, j'installais des poêles à bois et à granulés.



J'étais également responsable de l'organisation des rendez-vous de pose chez les particuliers, de la réception des marchandises et de la correspondance avec nos fournisseurs européens.



La Licence Professionnelle Assistant Export m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le commerce international : incoterms, douanes, droit, négociation, stratégie et marketing.



Mes compétences :

Autocad

Transport international

DEB

DAU

Incoterm

Négociation

Adobe Photoshop

Microsoft Word

ArcGIS