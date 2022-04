Brives MALONGA

Mon projet professionnel est de devenir Expert-comptable. SMART et passionné pour les systèmes d'information/NTIC et de ce métier en voie de l'ubérisation.



J'aimerais vous faire bénéficier de mes connaissances en gestion comptable, financière et fiscale. Et également mon savoir-faire en saisie comptable, gestion des factures, déclaration TVA, rapprochement bancaire et travaux d'inventaire.



Mon expérience associative m'a aussi permis de gérer des patrouilles et d'organiser plusieurs projets en toute autonomie. Aussi, j'ai exercé comme administrateur des ventes chez IKEA dans le but d'améliorer ma communication et mon relationnel.



Mon adaptation, ma rigueur et ma diligence dans le travail me permettent de me concentrer sur mes tâches et de les faire avancer en toute autonomie.



Mon quotidien a consolidé mon choix. Pendant mes vacances à l'étranger par exemple, j'ai besoin des devises. L'étude des taux de changes et d'opérations en monnaies étrangères en comptabilité m'en donne une compréhension plus accrues.



Mes compétences :

VAT Returns

Treasury Operations > Treasury management

General Ledger

Account Management

Cashiering

Banking Operations

Bank Reconciliations

Audit

Budgets & Budgeting

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Invoicing > Issuing Invoices

Microsoft PowerPoint

Databases

Ciel Compta

Citrix Winframe

Microsoft Excel

Microsoft Word

Pivot Tables

TCD