Brj BRJ ENGINEERING SOLUTIONS LDA

B.R.J. est un projet né de la forte volonté de trois jeunes professionnels et est basé dans le développement, la production, l'installation et le maintenance des machines et d'équipements, pour les industries laitières et des boissons.



Notre objectif principal est d'être le prolongement de nos clients, ayant la réponse à leurs besoins techniques et leurs attentes commerciales.



Notre mission sera de maintenir un standard de qualité élevé dans chaque action et chaque projet que nous adopterons.



Nous voulons laisser notre marque, en tant que partenaire fiable, pour une coopération à long terme.