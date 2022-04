Brodowicz CHRISTOPHE

A la sortie des études, j'ai intégré via une entreprise en régie, le service maintenance électrique d'une industrie. Très vite, on m'a donné la chance d'intégrer le bureau d'études de ce client pour mettre à jour les plans électriques. Je suis passé dessinateur puis au fur et a mesures le statut de projeteur ou je me suis affirmé depuis. Aimant l'aspect étude et conception, j'en prend autant de plaisir a participer à la mise en service en étant en étroite relation avec le responsable projet, le chef de chantier et le client. J'apporte aussi mon aide aux coordinateurs d'affaires pour les métrés, offres, et suivi d'une équipe de dessinateurs.



Mes compétences :

AutoCAD

Génie électrique