- Meteorologist and internet entrepreneur. Strongly interested in weather risk management and regional impacts of climate change.



- Meteorologist and analyst on the front line of climate analysis, with a background in the climate and earth sciences and flair for analysis to immediate use in the financial services sector.



Comment spéculer grâce à la météo? Que ce soit en terme de matières premières agricoles, de consommation d'électricité ou encore de Grande Distribution (boissons, habillement..), la question est d'autant plus importante lorsque l'on sait que 80% des chiffres d'affaire du commerce sont liés aux conditions climatiques : prévoir la météo à 8 jours, 15 jours ou un mois, anticiper des tendances saisonnières à 6 mois, c'est se donner un moyen supplémentaire d'anticiper des stocks, des cultures,ou encore des investissements...Petite info : les places boursières se portent mieux d'environ 20% lorsqu'il fait beau !



Broker.Meteorology est une plate-forme d'analyses relatives à la problématique des impacts météo et climatiques dans les domaines de l'économie : agriculture, exposition aux risques, énergie et assurances.



- 2010 : création d'un Fonds d'investissement météo (Weather Fund) basé sur la prédictibilité des sinistres climatiques, l'essor et la reconstruction des Pays sinistrés ou Émergents (Énergie, Agriculture, Ré-Assurance et infrastructures).



- Courtier en ENR : le courtier en énergies renouvelables (ENR) a le rôle d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur d'un actif de production d'ENR. Il doit trouver les centrales à vendre via le réseau de propriétaires potentiellement vendeurs qui constituent notre clientèle. Ensuite, une fois le mandat de vente signé pour notre société, il doit trouver des acheteurs pour les centrales, et accompagner le vendeur et l'acheteur jusqu'à la signature de l'acte de cession.



Mes compétences :

Risques naturels

Météorologie

Agriculture

Finance

Broker

Trading