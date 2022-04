Né dans le célèbre quartier de Trenchtown à Kingston, Jamaïque, Bronco Knowledge (Delroy Michael Fowlin de son vrai nom), a grandi en côtoyant les plus grands tels que Bob Marley, Peter Tosh, Alton Ellis et Horace Andy entre autres.



Véritable légende du Reggae, celui qui apprit à jouer de la guitare avec Vincent Ford, auteur du titre « No woman no cry », n'a cessé de partager et faire découvrir la culture jamaïcaine au plus grand nombre. Bronco Knowledge vit dans et pour la transmission du Reggae. Issu de la scène underground roots jamaïcaine, Bronco participa au mythique groupe Knowledge dans les années 70'. Chanteur, guitariste, percussionniste et danseur, Bronco Knowledge est l'une de ces rares perles jamaïcaines à être en activité aujourd'hui ; sa musique est aussi riche que son histoire.



En 2010, Bronco a enregistré un nouvel album intitulé « More Knowmedge for the people ». Réunissant quelques-uns des meilleurs musiciens reggae de France comme Junior Mac-Lier, Jason Wilson, Mika, Kubix, Doctiliko, ainsi que Symbiose (co-auteur et chant) ; toute la vibe de Bronco est bien présente mais la voix de l'expérience donne un souffle puissant à cet album.