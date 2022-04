Brondel PATRICK

Après bientôt 15 ans d'expérience en Finance, j'ai orienté ma carrière depuis presque 10 ans dans

l'univers du textile et de la mode chez des leaders sur leurs marchés respectifs.

D'abord Levi Strauss et ses multiples canaux de distribution pendant 7 ans en France et à l'international puis New Look la marque historique anglaise avec ses 600 Magasins outre manche.

La stratégie de developpement à l'international du groupe est très agressive avec l'ouverture de plus de 30 magasins en France et BeNeLux en moins de 4 ans.

Pour ainsi dire flexibilité et adaptation au changement sont 2 adjectifs qualificatifs de mon caractère. Manager expérimenté, je sais m'adapter aux différents interlocuteurs et donner satisfactions aux attentes des uns et des autres.



Mobilité professionnelle:

> NATIONALE &

< INTERNATIONALE



Mes compétences :

IFRS

Manager

Retail

Us gaap