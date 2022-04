Bronnec MAXIME

Mes années d'études m'ont permis de connaitre le batiment et l'architecture de manière globale et polyvalente, de la conception à la construction. Mes différentes expériences en vente et conception d'aménagements intérieurs ainsi que mon grand interêt pour la ville de Nantes et son architecture, m'ont amené aujourd'hui vers ce BTS Professions Immobilières et ce domaine qui m'a toujours attiré.

Je suis persuadé que ma passion pour ce domaine , et mes différentes formations pourraient être complémentaires avec ce métier. Mon ambition et mon envie de toujours progresser feront le reste...



Venez voir mon BOOK : http://maxbronnec.wix.com/maxime-bronnec



Mes compétences :

Maitrise de logiciels spécifiques