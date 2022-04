Brottes ERIC

ENTREPRENEUR DEPUIS DEJA QUELQUES ANNEES,J AI L ENVIE ET LE SOUHAIT DE DEVELOPPER UNE STRUCTURE PLUS IMPORTANTE DANS LE TRANSPORT ,J AI LES IDES ET L EXPERIENCE DANS MON DOMAINE PROFESSIONNEL, A CINQUANTE ANS J AI ENCORE L AMBITION ET L ESPOIR DE REUSSIR QUELQUE CHOSE DE PLUS IMPORTANT TOUT EN SATISFAISANT LE CLIENT ET EN ANTICIPANT LE DEVENIR DE L EVOLUTION DANS LE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES.